Conozcan los primeros artistas internacionales invitados a Rock al Parque 2017

Conectados porque iremos liberando Bandas cada instante:

Lamb of God (Estados Unidos)

Nuevos dioses del rock duro que por primera vez llegan a Rock al Parque. Un show imperdible y de primer nivel, no menos que incendiario y salvaje, como debe ser en una banda que está encabezando los principales festivales de metal y rock del mundo. Su más reciente gira por América fue junto a Slayer y Behemoth.

Death Angel (Estados Unidos)

Figura indiscutible del thrash metal y en constante actividad desde 1982. Una de las bandas más influyentes, muchos soñaban con verla en el festival y viene a presentar sus temas clásicos y su álbum de 2016 “The Evil Divide”.

Heaven Shall Burn (Alemania)

Una de las mejores bandas del nuevo panorama del metal extremo, cuentan con 15 largos años de trayectoria, vienen de compartir escenario con bandas como Hypocrisy o Dying Fetus y además lanzaron un split en vinilo con Napalm Death.

Nervosa (Brasil)

No solo es una de las mejores bandas femeninas de rock duro que se conocen, sino uno de los mejores actos de metal de todo el movimiento suramericano en la actualidad. Un trío que ya se había presentado en la escena underground de Bogotá y que ahora regresa para debutar en Rock al Parque.

Gillman (Venezuela)

Sin duda alguna, una de las figuras fundacionales del rock en ese país y en todo nuestro continente, y uno de los más esperados para ver en toda la historia del festival. Rock al Parque 2017 lo trae por primera vez y qué mejor que con el show de celebración de sus 40 años de trayectoria.

H2O (Estados Unidos)

Influyente agrupación de hardcore punk que pasó por Bogotá el año pasado y que ahora viene a presentar su show de despedida. Esta agrupación que en todo el mundo se le conoce como una auténtica leyenda de la música underground, estará por primera vez en Rock al Parque con shows en vivo que irradiarán energía y mensajes positivos.

Como Asesinar a Felipes (Chile)

La banda más prometedora del sello Kool Arrow de Bill Gould de Faith No More, debutaron en su país en 2007. El festival Rock al Parque los vio romper la tarima del Mercado Cultural para la Música Latinoamericana (Circulart) de Medellín, y sin duda no se los pueden perder con su repertorio frontal y certero de rock duro, jazz y rimas.