Conozcan las tarjetas de Game of Thrones para San Valentín

El Día de San Valentín cada vez está más cerca (para quienes lo celebran), es por eso que para los seguidores de la serie de HBO, Game of Thrones, hay algunas sorpresas para que logren cautivar a sus parejas.

En esa fecha tan especial para algunos, el mercado se expande más de lo normal, por este motivo la tienda en línea de HBO compartió algunos detalles que pueden ser de buen gusto, sobre todo para aquellos que les gustan las curiosidades.

Así que este es un ejemplo de las amorosas tarjetas que sin duda podrán enamorar un corazón “medieval” que aunque parezca frío, podría llegar de la misma manera como Khal Drogo se lo demuestra a Khaleesi:

My sun and stars.

Purchase #GameofThrones gifts from the @HBO Shop just in time for #GOTVDay: https://t.co/ipcZt0PoIG pic.twitter.com/eXFjoF5Elm

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 8 de febrero de 2017