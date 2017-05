Conozcan la nueva camiseta del Barcelona para la temporada 2017-2018

La línea deportiva Nike presentó el pasado lunes la nueva ‘piel’ que lucirá el Barcelona en la temporada del 2017-2018.

Los fanáticos del Barcelona podrán acceder a la nueva camiseta en los próximos días, y se encontrarán con un diseño que combina las franjas verticales rojas que van aumentando su tamaño en la parte central.

The new @FCBarcelona kit for the 2017/18 season pic.twitter.com/1A9faSlViX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2017