Confirmado: WhatsApp nos devuelve la dignidad con su nueva opción

Con las actualizaciones que la aplicación de mensajería móvil más usada en el mundo, miles de usuarios no han quedado satisfechos del todo, pero aun así se siguen acostumbrando las nuevas opciones.

Todo comenzó con los estados de WhatsApp, luego otras herramientas que empezó a ofrecer la app, pero ahora parece que los usuarios podrán celebrar la nueva opción que planea incluir definitivamente la red social.

Lo que había comenzado como un simple rumor, ahora es una realidad, ya que WhatsApp ahora permite eliminar los mensajes que enviamos por error o de los que nos arrepentimos a mitad de camino. Esto para los usuarios que ya cuentan con la versión beta 2.17.184 para Android. Cabe aclarar que tanto el emisor como el receptor deben tener la versión actualizada, de lo contrario no podrá eliminar o anular ningún mensaje.

Android beta 2.17.184: The recall option is visible (ENABLED BY DEFAULT – is it a mistake?)

Note: the message can't be revoked yet. pic.twitter.com/kyWdSEyOs3

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 12, 2017