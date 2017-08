“What Does This Button Do?” es el nombre de la autobiografía de Bruce Dickinson y será editado por Harper Non Fiction.

Según esta editorial, quisieron trabajar con él por que es “audaz, honesto, inteligente y muy entretenido”.

En este libro hablará su historia con Iron Maiden de 1981 a 1993, su retorno en 1999, y cómo fue que logró superar el cáncer de lengua que tuvo hace unos años.

Aquí les compartimos la carátula/portada del libro: