Coldplay hizo una breve versión de ‘Black Hole Sun’ en tributo a Chris Cornel

Ya pasaron 4 meses y la muerte de Chris Cornell sigue siendo un sabor amargo para los seguidores del vocalista de Soundgarden, tanto así que varias bandas siguen recordando a esta leyenda y logran abrir un espacio en sus conciertos para rendirle un homenaje con su música.

De esta manera lo demostró Coldplay en su paso por Seattle, ciudad que vio nacer a Chris Cornell un 20 de julio de 1964.

Al final de ‘The Scientist’, Chris Martin aprovecho para corear brevemente un pedazo de ‘Black Hole Sun’ en honor en vocalista de Soundgarden.

Special Seattle outro for The Scientist. R42 pic.twitter.com/s5laenQnyV

Sin duda este gesto fue aplaudido por los espectadores que disfrutaban del concierto, y hasta Vicky Cornell, viuda de Chris, agradeció a Coldplay por agradable momento:

Thank you @coldplay for keeping @chriscornell memory alive. https://t.co/mm5laGF9VZ

— Vicky Cornell (@vickycornell) September 24, 2017