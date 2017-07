¿Coincidencia? El príncipe del rap predice apariencia de Will Smith en la actualidad

El príncipe del rap fue una de las series más recordadas de los 90 y que aún nos hace romper de la risa con las ocurrencias de Will.

20 años después del último capítulo de la serie los usuarios de las redes sociales siguen replicando algunas escenas del programa, tanto así que Twitter aseguran que El príncipe del rap predijo la apariencia de Smith en la realidad.

Crazy how Will Smith looks exactly like the time he portrayed himself as Ashley's dad. pic.twitter.com/lCLyh2O5bJ

— Jonathan Owa (@DariusGA97) July 18, 2017