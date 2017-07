Cinco consejos para los motoristas novatos

Todos fuimos novatos alguna vez. Para facilitar la vida de los neófitos o simplemente de aquellos interesados en entrar al mundo de las motocicletas, compartimos algunos consejos básicos. Nos vemos en la carretera.

Las motocicletas son un mundo seductor, especialmente cuando apreciamos a los conductores experimentados que conducen sin problemas en las congestionadas vías de las ciudades. Sin embargo, aunque ellos lo hagan parecer fácil existen principios básicos y precauciones convenientes a la hora de entrar en el mundo de las dos ruedas. Algunos consejos para los nuevos integrantes de la caravana:

Primer consejo. No compre una moto que no sea capaz de manejar. Es cierto, los modelos de mayor cilindraje son espectaculares. Máquinas de alto diseño y potencia que ofrecen velocidad, flexibilidad y aventura. Lo malo de esto es que entre mayor sea el potencial de una moto mayor es la exigencia para el piloto. Asesórese antes de comprar y busque un modelo proporcional a su tamaño y que le permita mejorar, poco a poco, sus habilidades.

Segundo consejo. Maneje con mayor prudencia que como lo haría con un automóvil. Los humanos somos criaturas de costumbres y, por ello, tendemos a repetir comportamientos, sin embargo los automóviles y las motos son “animales” de diferentes especies. Conduzca en forma defensiva y tenga cuidado en donde fija su mirada. Recuerde un principio básico de conducción de las motocicletas: “Allí donde fije la mirada generalmente es a donde irá dirigida su vehículo”.

Tercer consejo. Consiga buenos accesorios. Puede que sus chancletas sean el calzado más cómodo del universo pero estas no están diseñadas para soportar el rigor de la carretera. De igual forma, consiga guantes que protejan sus manos del viento, -en ciudades frías-, y del calor del metal en ciudades a nivel del mar. También consiga pantalones con protección en las rodillas. Existe un amplio surtido de ropa motociclistica de alto diseño y, sobre todo, consiga un buen casco, no se conforme con el que traiga el vehículo, busque un casco de buena marca y cuyo diseño lo identifique.

Cuarto consejo. No conduzca en malas condiciones climáticas. Al igual que pasa con los automóviles no es conveniente salir a dar una vuelta en medio de un aguacero que no sólo entorpece su visibilidad y reflejos, también oculta los baches en la carretera disfrazándolos de charcos. Además, el agarre de los neumáticos en la lluvia no es el mismo.

Quinto consejo. Revise siempre el estado de su moto antes de salir. Compruebe el nivel de combustible, la presión de las llantas y la posición de los espejos. Estos últimos especialmente ya que algunos modelos no permiten cambiar la posición de ellos fácilmente a menos que tenga herramientas al alcance de la mano.

Por último un consejo adicional y es invertir en una escuela de conducción. Es cierto que aprender con el “primo” es una forma más económica de adquirir conocimientos pero estos no siempre son los mejores. Busque una escuela respetable y adquiera los conocimientos prácticos y teóricos para ser un mejor conductor.