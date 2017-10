Christian Bale se pasó: el increíble cambio para interpretar a Dick Cheney

Dick Cheney, la figura histórica en la política de los Estados Unidos, llegará a la gran pantalla pero representado por el actor Christian Bale, una interpretación que, hasta ahora, se nota será monumental.

Con una hoja de vida en la que se resalta como la mano derecha del gobierno de George W. Bush, además de varios cambios estatales de aquel país y la guerra contra Irak, el director Adam McKay decidió llamar a Bale para otorgarle esta gran tarea.

Pues bien, Christian también tiene sus antecedentes excepcionales como actor “camaleónico” y sus seguidores lograron capturar algunas fotografías donde muestran al actor en el rodaje de la biopic del vicepresidente:

Ladies and gentleman, presenting Christian Bale as Dick Cheney. via @olilyttelton pic.twitter.com/FSQMFqPSQc

— The Playlist 🎬 (@ThePlaylist) October 20, 2017