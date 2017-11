Chris Cornell, Foo Fighters y Metallica: los nominados de los Grammy 2018

La academia de la música publicó este martes el listad competo de las categorías y nominados a los Grammy 2018, gala que se llevará a cabo en próximo 28 de enero en Nueva York y contará con la presentación de James Corden.

Chris Cornell, Foo Fighters y Metallica fueron nominados a los Grammy, al igual que Queens Of The Stone Age y Kaleo.

Mejor performance de rock:

“You Want it Darker” de Leonard Cohen

“The Promise” de Chris Cornell

“Run” de Foo Fighters

“No Good” de Kaleo

“Go To War” de Nothing More

Mejor canción Rock

“Atlas, Rise!” de Metallica

“Go To War” de Nothing More

“Run” de Foo Fighters

“The Stage” de Avenged Sevenfold

Mejor álbum rock

“Emperor Of Sand” de Mastodon

“Hardwired…To Self-Destruct” de Metallica

“The Stories We Tell Ourselves” de Nothing More

“Villains” de Queens Of The Stone Age

“A Deeper Understanding” de The War On Drugs

Mejor álbum de música alternativa

“Everything Now” de Arcade Fire

“Humanz” de Gorillaz

“American Dream” de LCD Soundsystem

“Pure Comedy” de Father John Misty

“Sleep Well Beast” de The National

