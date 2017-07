El segundo sencillo de ‘As You Were’, el más reciente trabajo discográfico de Liam Gallagher ya cuenta con su propio video musical. Ya habíamos tenido la oportunidad de escuchar “Wall of Glass”, y el álbum completo del ex Oasis estará listo para el próximo 6 de octubre.

Gallagher eligió las calles de Londres como panorama para el video de ‘Chinatown’, y en algún momento se detiene en un pintoresco mural donde honra a todas las víctimas del ataque en la ciudad de Manchester.