Chester Bennington se suicidó el día del cumpleaños de Chris Cornell

El vocalista de Linkin Park, Chester Bennington y el de Soundgarden y Audioslave, Chris Cornell eran un claro ejemplo de una amistad verdadera y muy cercana.

Chris Cornell falleció el 18 de mayo del presente año y dos meses después, Chester Bennington fue encontrado muerto en su residencia. (A los 52 años muere Chris Cornell, la voz de Soundgarden y Audioslave)

Y sí, 20 de julio es el día en el que el cantante de Audioslave estaría cumpliendo 53 años.

Aún no se conoce si la razón del suicidio del vocalista de Linkin Park tenga que ver con la depresión en la que se le vio sumergido tras la muerte de su amigo. Les compartimos la carta que le hizo Chester Bennington a su amigo y gran músico, Chris Cornell.

“Querido Chris,

Soñé con los Beatles anoche. Me desperté con Rocky Raccoon sonando en mi cabeza y la mirada de preocupación en el rostro de mi esposa. Me dijo que mi amigo acababa de morir.

Pensamientos sobre ti inundaron mi mente y lloré. Sigo llorando, con pena, como con gratitud por haber compartido momentos especiales contigo y con tu hermosa familia. Tú me inspiraste en muchas formas que no pudiste haber imaginado. Tu talento era puro e imcomparable. Tu voz era diversión y dolor, cólera y perdón, amor y desamor, todo mezclado en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Tú me ayudaste a entender eso.

Acabo de ver un video tuyo cantando ‘A Day In The Life’ de The Beatles y pensé en mi sueño. Quisiera creer que eras tú diciendo adiós a tu manera. No puedo imaginar un mundo sin ti en él. Rezo para que encuentres paz en la próxima vida. Envío mi amor a tu esposa e hijos, amigos y familia. Gracias por permitirme ser parte de tu vida.

Con todo mi amor.

Tu amigo,

Chester Bennington.”