Chester Bennington: no hay signos de uso de drogas en el momento del suicidio

TMZ afirma que se realizó una investigación preliminar sobre el suicidio de Chester Bennington. En esta investigación no se encontraron signos aparentes de consumo de drogas en el momento de su muerte.

Las autoridades dicen que los investigadores no encontraron drogas o medicamentos recetados en la casa de Chester Bennington.

Sin embargo, en el informe previo decía que había una botella de alcohol que había sido consumida (no en su totalidad) en el dormitorio donde Bennington, de 41 años, fue hallado colgado.

El hecho de que no se haya encontrado nada en la casa de Bennington no quiere decir que no hubiera droga en su organismo en el momento de su muerte. Los resultados de toxicología están pendientes todavía.