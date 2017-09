Chao septiembre: estos son los estrenos de Netflix para octubre

Estamos a contados días para despedirnos de septiembre, es por eso que desde este momento debemos alistar el control remoto, el sofá y las bebidas porque llega el décimo mes de año y los estrenos de Netflix no se hacen esperar.

Hagan fila porque hay para todos los gustos, desde la segunda temporada de Stranger Things, hasta películas como ‘La niñera’; pasando por contenidos para los más pequeños de la casa como ´Supermonstruos’ y ‘Frozen Fever’.

Películas

Fe de Etarras – 12 de octubre

Los Meyerowitz: La Familia No se Elige – 13 de octubre

1922 20 de octubre

Wheelman – 20 de octubre

La niñera – 13 de octubre

Gold – 17 de octubre

Everest – 15 de octubre

Sinister 2 – 22 de octubre

It Comes At Night – 24 de octubre

Series

Mindhunter Temporada 1 – 13 de octubre

Stranger Things 2 – 27 de octubre

Suburra Temporada 1 – 6 de octubre

Designated Survivor Temporada 2 – 6 de octubre

ID-0 Temorada 1 – 6 de octubre

El Universo de Stranger Things, Parte 1 – 27 de octubre

Peaky Blinders Temporadas 1 a 3 – 1 de octubre

Criminal Minds Temporada 12 – 15 de octubre

Arrow Temporada 5 – 20 de octubre

The Flash Temporada 3 – 20 de octubre

Suits Temporada 7, Episodios 1 a 10 – 20 de octubre

Documentales & Especiales

One of us – 20 de octubre

Cuando conocí al Chapo – 20 de octubre

El especial de Alex Fernández – 13 de octubre

Joan Didion: El Centro Cede – 27 de octubre

It was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt Pepper and Beyond – 5 de octubre

The Story of Diana – 5 de octubre