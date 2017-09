Cerrarán el bar favorito de Foals y usted podrá ayudar para que no lo cierren

The Cellar, es un bar bastante conocido en la escena underground de Oxford. Antes este bar era conocido como The Corn Dolly o The Dolly.

En este bar empezaron a tocar grandes bandas como The Cure. Así mismo, fue el primer lugar donde se presentaron bandas como Foals y Glass Animals.

El bar se encuentra situado en el Cornmarket Street debajo de la tienda de cosméticos Lush, la cual quiere volver a abrir y por ende se tendría que cerrar el lugar a comienzos del próximo año.

Por esta razón, los dueños lanzaron una petición a través de change.org para poder seguir con el bar.

It’s also my childhood bar & the place Foals first learnt to the blow the fucking doors off a joint

— Yannis Philippakis (@YnnsPhilippakis) 31 de agosto de 2017