A celebrar: la canción “más feliz del mundo” fue creada por Queen

Sin duda la música es capaz de sacarnos de una depresión y transmitir la energía necesaria para pasar de la tristeza a la alegría en solo cuestión de segundos.

Por eso un neurocientífico de Universidad de Groningen en Países Bajos llamado Jacob Jolij estudió decenas de canciones para saber cuál era la que trasmitía esa felicidad absoluta.

Para llegar a la conclusión, tuvo que examinar minuciosamente los bits de cada canción y estudiar las letras con un contenido realmente positivo. Después de esto, aseguró que la canción “más feliz” es “Don’t stop now” de Queen.

“Una canción que te hace sentir bien es muy personal. La música está fuertemente relacionada con la memoria y la emoción”, aseguró Jacob tras su estudio.

Aunque para llegar a la primera posición tuvo que nombrar otras canciones, las cuales clasificó en un listado que traemos a continuación.

1.Don’t stop me now – Queen

2.Dancing Queen – ABBA

3.Good Vibrations – Beach Boys

4.Uptown girl – Billy Joel

5.Eye of the tiger – Survivor

6.I’am a believer – The Monkees

7.Girls just wanna have fun – Cyndi Lauper

8.Livin’ on a prayer – Bon Jovi

9.I will survive – Gloria Gaynor

10.I’m walking on sunshine – Katrina and the Waves