A celebrar: Gokú obtiene dos récords Guinness gracias a su voz

Así es, Masako Nozawa la mujer que está tras la voz de Gokú en sus doblajes, es una leyenda en la industria japonesa a sus 80 años gracias a su gran labor, y de esta manera lo demuestran los récords Guinness empezando el segundo mes del año.

El libro de los Guinness incluyó a Masako dentro de sus líneas por ser la actriz que lleva más tiempo tras la voz de un personaje en un videojuego y el de mayor periodo de actividad como actriz de voz de los videojuegos. Para esto debemos saber que la veterana lleva doblando a Gokú desde hace 23 años. Su salto comenzó cuando debutó en Dragon Ball Z: Super Butoden.

Masako Nozawa [Goku] earned two Guinness world records yesterday, congrats to her! pic.twitter.com/1h3vyTOsHr

— Suki Lane (@animenotanime) 1 de febrero de 2017