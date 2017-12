Mucha atención seguidores de Capcom, porque la compañía nipona acaba de anunciar el regreso de uno de sus personajes más famosos: Mega Man.

Con motivo de la celebración de sus 30 años, Capcom planea lanzar Mega Man 11, título que hará parte de Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC a finales del 2018.

Esta entrega llegará con las clásicas plataformas 2D y será acompañada por una calidad de imágenes sorprendentes.

Mega Man llegó a las consolas en el año 1997 revolucionando la plataforma de los videojuegos, siendo el icónico guerrero con un grupo de enemigos poderosos con un nivel complejo de superar.

Get equipped with Mega Man 11, coming to Switch, PS4, Xbox One, and PC in Late 2018! Watch the #MegaMan30 livestream at https://t.co/qn8POJ2KIj! pic.twitter.com/wpz3x4rybj

— Mega Man (@MegaMan) 4 de diciembre de 2017