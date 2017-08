Seguramente más de uno recuerda al “Success Kid”; un bebé con un gesto bastante convincente que nos indica que todo ha salido ‘bien’.

Sammy Griner, así se llama este bebé, la diferencia es que ahora ya no lo es. Esta foto fue tomada cuando él tan solo tenía 11 meses. Este sábado cumplió 10 años este sábado y así es como luce:

Exactly 10 years later and still the best Success Kid ever! #HappySuccessKidDay pic.twitter.com/q1UTxmO0fe

— Laney Griner (@laneymg) 26 de agosto de 2017