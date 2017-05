El cambio de Michelle Flaherty, la pelirroja de ‘American Pie’ a sus 43 años

A finales de los 90 el mundo conoció a Michelle, una inocente niña que apareció en la saga estadounidense de ‘Amrican Pie’, donde se convirtió en una de las protagonistas de las películas más cómicas que conoció la industria cinematográfica.

Alyson Hannigan es el nombre de la actriz que personificó a Michelle Flaherty, quien en la actualidad tiene 43 años de edad. Producciones como Date Movie, American Wedding, Boys and Girls, My Stepmother Is an Alien y Impure Thoughts contaron con su participación, pero sin duda todos la recordamos como Michelle de American Pie.

