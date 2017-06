El cambio drástico que prepara WhatsApp en sus estados

Desde la llegada de los estados de WhatsApp muchos usuarios se preguntaron qué utilidad tendría utilizar una función que ya ofrecen otras redes sociales.

Ante el porcentaje de rechazo con el que se recibió esta actualización, parece que la compañía planea cambiar esta opción por una menos pintoresca, por eso su versión beta ya pone en marcha incluir largos textos en los estados de WhatsApp.

Según apunta WABetaInfo, portal que adelanta las actualizaciones de las aplicaciones móviles, la app estaría preparando este cambio en su herramienta, cambiando así un poco la dinámica que no gustó mucho en los usuarios sin necesidad de retirarla por completo.

Las fotografías y los videos que vemos como estados en la aplicación serán cambiados por textos, de esta manera volveremos a los estados de antes pero con más repercusión.

Además de esto también podremos cambiar el tipo de fuente, el tamaño y hasta los colores de fondo de cada mensaje.

WhatsApp beta for Android 2.17.210: text statuses can be formatted (DISABLED BY DEFAULT – it will be available later for all) pic.twitter.com/UE8mFl4yeZ

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 2, 2017