Bush es protagonista en el Planeta Rock con su nuevo sencillo, ‘Mad Love’

El grupo británico Bush ha anunciado que ‘Black And White Rainbows’, su séptimo álbum de estudio, saldrá al mercado el próximo 10 de marzo y dio a conocer un primer sencillo titulado ‘Mad Love’.

La banda afirmó a través de su sitio web que este trabajo es la continuación del álbum del 2014 ‘Man on the Run’.

Tras el lanzamiento, Bush realizará una gira por Estados Unidos y Canadá de mayo a julio.

Tracklist ‘Black and White Rainbows’

Mad Love

Peace-s

Water

Lost In You

Sky Turns Day Glo

Toma Mi Corazon

All The Worlds Within You

Nurse

The Beat of Your Heart

Dystopia

Ray Of Light

Ravens

Nothing But A Car Chase

The Edge of Love

People At War

El año pasado la banda dio de qué hablar tras lanzar el videoclip ‘People at War’, el cual muestra imágenes de campamentos de refugiados y de la llegada de inmigrantes a través del Mediterráneo a las costas europeas.