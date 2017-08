Brutal: Metallica canta ‘Enter Sandman’ en un supermercado con el Carpool Karaoke

La serie que prepara el Carpool Karaoke de la mano de Apple Music ya lanzó el primer adelanto de lo que viene la próxima semana, y la banda elegida para arrancar con pie derecho fue Metallica.

En un paseo con el comediante Billy Eichner, James hetfield y su banda recorrerán varios lugares de la ciudad para llevar el metal a donde vayan, por eso con la emblemática ‘Enter Sandman’ interpretada por varios seguidores en un supermercado, es mejor que nos preparemos para lo que se viene:

Watch us have some fun with @BillyEichner on next week’s episode of @CarpoolKaraoke. Stream it next Tuesday, August 15 only on @AppleMusic. pic.twitter.com/hyz5u5yoE0

— Metallica (@Metallica) August 9, 2017