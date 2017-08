Brian May revela la primera fotografía de la película biográfica de Freddie Mercury

‘Bohemian Rhapsody’ será el título de la biopic que contará la vida de Freddie Mercury y cómo los integrantes de Queen llegaron a ser una de las mejores bandas en el mundo. Anunciada desde hace tiempo, Brian May es el productor ejecutivo de este proyecto que sin duda será una gran película.

Días atrás supimos sobre el reparto actoral encargado de representar a los integrantes de la banda, pero el mismo May alegró a los seguidores de la banda inglesa al publicar la primera fotografía del set de grabación.

💥LIVE AID LIVES AGAIN 💥 It's a Miracle ! IG'd for Bo Rhap the Movie !!! We are ON ! #queenwillrock #bohemianrhapsodythemovie #liveaid – Bri pic.twitter.com/PciBbZDlGw

— Dr. Brian May (@DrBrianMay) August 30, 2017