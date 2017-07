Brian Johnson sufre aparatoso accidente en un auto de carreras

El emblemático Brian Johnson, ex vocalista de AC/DC, por fortuna salió ileso de un accidente automovilístico que sufrió en una carrera benéfica llamada “Celebrity Challenge Trophy”, carrera que se lleva a cabo en el circuito de Silverstone.

Sin embrago, y aunque las imágenes son un poco fuertes, estamos hablando del gran Brian Johnson, por eso el artista e 69 años salió sin un rasguño pero fue atendido por lo médicos del circuito.

This is AC/DC frontman Brian Johnson and he got more than he bargained for when he drove a vintage Austin A35 at Silverstone… 🙈 pic.twitter.com/Txccejqo8O

— Nick DeGroot (@ndegroot89) July 29, 2017