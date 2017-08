Brian Johnson y Muse unen sus fuerzas para cantar Back in Black en el escenario

El cierre de la presentación de Muse en el Reading Festival 2017 de Inglaterra será recordado por todos los espectadores, ya que el mismísimo Brian Johnson sorprendió a los asistentes al aparecer sorpresivamente.

Brian saltó al escenario para unir sus fuerzas con la banda inglesa y así escogieron la emblemática Back in Black de AC/DC para poner a temblar el festival.

Recordemos que a principios del 2017 el vocalista quiso regresar a los escenarios junto a Robert Plant y Paul Rodgers, pero poco después de anunciar sus problemas auditivos decidió dar un paso al costado para recibir tratamientos especializados y así darle un manejo cuidadoso a su salud.

😱😱😱 @Muse promised us special guests and boy did they deliver!#ReadingFestival pic.twitter.com/Y2qXuQeV8g

— BBC Music (@bbcmusic) August 27, 2017