Brandon Flowers invita a un fotógrafo al escenario y se burla de Josh Homme por su conducta

Hace algunos días conocimos el incidente que protagonizó el vocalista de Queens of the Stone Age, quien de la nada, y mientras se entregaba a los acordes de su guitarra, pateó a una fotógrafa que estaba a contados centímetros del escenario.

Thanks to Josh Homme @queensofthestoneage I now get to spend my night in the ER. Seriously, WHO DOES THAT?!? #joshhomme #queensofthestoneage #qotsa #qotsafamily #concertphotography #musicphotographer Una publicación compartida de Chelsea Lauren (@chelsealaurenla) el 9 de Dic de 2017 a la(s) 11:38 PST

Esta vez el turno de protagonizar una escena con fotógrafo incluido fue Brandon Flowers de The The Killers, quien de manera amable aprovechó su visita al KROQ’s Almost Acoustic Christmas, el mismo lugar donde Josh Homme pateó a la mujer, para burlarse de la conducta del líder de Queens of the Stone Age.

Brandon se acercó al borde del escenario e invitó a un fotógrafo a subirse, a quien le dijo “no te voy a patear en la cara. Solo ven, está bien”. Una vez arriba, el vocalista le aseguró al gráfico y a su equipo de trabajo que era bienvenido al show:

“Solo quiero que tú y todos tus amigos sepan que son bienvenidos aquí y en cualquier concierto de The Killers. Están a salvo y serán respetados”.