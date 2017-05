Blink-182 y Linkin Park también unen sus fuerzas en un solo concierto

El 2017 es un año lleno de estrenos musicales, por eso Blink 182 y Linkin Park lo saben y decidieron unirse en un solo concierto que va por partida doble, ya que el 28 de julio llegarán al estadio Citi Field y el 30 del mismo mes estarán en el parque de diversiones de la familia Hershey Park, si, los propietarios de la fábrica de chocolates Hershey.

