BlackBerry presenta a ‘Mercury’ su nuevo smartphone (Con teclado)

Después de varios meses de no saber nada de BlackBerry, la compañía no se quedó atrás e inició el 2017 con una sorpresa para quienes desean experimentar con nuevos modelos de teléfonos celulares que no hagan parte de los grandes Samsung y Apple.

Es por eso que BlackBerry vuelve al mercado para competir, y esta vez con su nuevo ‘Mercury´, el cual fu presentado en la Feria Internacional de Electrónica de Consumo (CES).

Este nuevo diseño con el que la compañía pretende conquistar la industria de la que algún día se adueñó posee algunas particularidades, entre ellas un teclado. Pero no saquen prejuicios, mejor veamos el video para conocer más a fondo el nuevo dispositivo.