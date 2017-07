Don íconos del punk de los 90 unieron sus fuerzas para presentarle al mundo una fusión denominada ‘Armstrongs’, ya que Billie Joe Armstrong de Green Day y Tim Armstrong de Rancid decidieron seguir con su generación musical y decirle al mundo que están más vivos que nunca.

Cabe resaltar que en este momento se desconoce cualquier intención de sacar algún trabajo discográfico juntos, pero lo que sí se sabemos es que de la unión de este par de old School sale esto llamado ‘If There Was Ever A Time‘: