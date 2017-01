Ben Affleck renuncia a la dirección de la nueva película de Batman

Después de varios rumores acerca de la nueva producción del murciélago de DC y los tropiezos que tuvo la dirección de Ben Affleck, finalmente el artista renunció a la dirección de la cinta.

En un principio estaba previsto que el artista protagonizara y se vistiera de superhéroe de Gótica, desde hace unas semanas en Hollywood se hablaba de único rol que podría asumir Affleck, el de director o el de protagonista.

Finalmente Warner Bros y el actor tomaron una decisión, por lo que ahora la compañía se encuentra en búsqueda del nuevo director encargado de seguir desarrollando el proyecto y darle alas al superhéroe en la gran pantalla.

Por su parte, Ben Affleck habló al respecto y demostró que entre los dos caminos, sin duda se inclinaba por protagonizar a Batman:

“Hay ciertos personajes que ocupan un lugar especial en los corazones de millones “, dijo Affleck en un comunicado.” Realizar este papel exige enfoque, pasión y el mejor rendimiento que puedo dar. Ha quedado claro que no puedo hacer ambos trabajos al nivel que ellos requieren. Junto con el estudio, he decidido encontrar un socio en un director que colaborará conmigo en esta masiva película. Todavía estoy en esto, y lo estamos haciendo, pero actualmente estamos buscando un director. Estoy muy comprometido con este proyecto, y espero poder traer esto a la vida de los aficionados de todo el mundo”, reportó el portal The Hollywood Reporter.