Batalla campal en la MMA luego de que un luchador noqueó a su ponente por la espalda

La polémica escena que se registró en el Glory Kickboxing el pasado sábado en Francia enfureció a los seguidores de la disciplina, ya que muchos tildaron de “tramposo” a Murthel Groenharta, ya que aprovechó que su oponente, Harut Grigorian, bajó la guardia y así pudo sacar ventaja de la pelea.

Murthel Groenhart KO's Harut Grigorian and then gets assaulted in the ring. Protect yourself at all times. Chaos. #GLORY42 pic.twitter.com/LraVpsL8HL

— caposa (@Grabaka_Hitman) June 10, 2017