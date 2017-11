El bar en honor a Stranger Things que Netflix pide cerrar de la forma más amable

La exitosa serie de Netflix inspiró a la inauguración de un bar en el que se reúnen los fanáticos de Stranger Things en Chicago, aunque a la plataforma streaming no le gustó mucho la idea.

¿El problema? Resulta que este fenomenal establecimiento no contaba con las autorizaciones legales para poder abrir sus puertas manejando la temática de Stranger Things, y aunque sea uno de los establecimientos más visitados por los fans de la serie, Netflix emitió un comunicado muy a su estilo:

“Mi walkie talkie se rompió así que tuve que escribir esta nota en su lugar. Escuché que lanzaron un local de Stranger Things en tu ubicación de Logan Square. Mira, no quiero que piensen que soy un aguafiesta total, pues aprecio que amen la serie. (Sólo esperen a ver la 2da temporada!) Pero a menos que esté viviendo en el Upside Down, no creo que hayamos hecho un trato con ustedes para que puedan abrir este bar-homenaje. Les pedimos que por favor no extiendan el bar-homenaje más allá de su periodo de seis semanas que termina en septiembre, y pidan permiso si planean hacer algo así de nuevo”.

“Queremos a nuestros fans más que a nada en el mundo, pero no podemos decir lo mismo del Demogorgon”, terminaba la carta. “No nos obliguen a llamar a sus madres”, agregó.