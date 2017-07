Jet es una banda australiana que en el año 2012 anunció su separación tras más de una década de compartir escenarios.

Aunque muchos dudaban de su regreso, el 7 de julio del presente año nos dejaron boquiabiertos con la colaboración que hicieron con The Bloody Beetroots, grupo italiano de música electrónica.

My Name is Thunder es el nombre de la canción con la que hicieron su gran regreso y aquí en El Gallo se la compartimos.



Video: THE BLOODY BEETROOTS | Youtube