Banda protagonista de El Gallo: Nothing More y su canción ‘Go To War’

Desde San Antonio, Texas llega nuestra banda protagonista de hoy, agrupación llamada Nothing More y conformada por Jonny Hawkins, Mark Vollelunga, Daniel Oliver y Ben Anderson.

En el año 2003 Nothing More se consolidó como banda de rock metal y hasta la fecha tiene seis álbumes de estudio:

1. Shelter

2. Vandura

3. Save You/Save Me

4. The Few Not Fleeting

5. Nothing More

6. The Stories We Tell Ourselves

Hoy en El Gallo de Radioacktiva nos acompaña como banda protagonista junto con su canción Go To War: