Banda protagonista de El Gallo | J Roddy Walston and the Business con ‘The Wanting’

Hoy nuestra banda protagonista viene desde Virginia, Estados Unidos, y su nombre es J Roddy Walston and the Business.

Esta agrupación se formó en el 2002 en Cleveland, Tennessee por Roddy Walston, quien se ocupa de la guitarra y la voz del grupo. Los fanáticos de esta banda la destacan por su energía en el escenario, su estilo para majear el público y la conexión que tienen en cada uno de sus shows.

Hoy en El Gallo de Radioacktiva presentamos a es ‘J Roddy Walston and the Business’ con su canción The Wanting: