Banda protagonista: Asking Alexandria y su canción ‘Into The Fire’

Esta agrupación de origen británico es conformada por Danny Worsnop, Ben Bruce, Cameron Liddell, Sam Bettley y James Cassells, aunque sus orígenes nos trasladan a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, ya que en el año 2003, ya que Ben conformó la banda llamada Amongst Us, luego rebautizada como End of Reason, para que en el 2006 finalmente se quedara como Asking Alexandria.

Dentro de su discografía podemos encontrar álbumes como ‘The Irony Of Your Perfection’, el cual fue publicado en 2017.

2009: Stand Up And Scream

2011: Reckless and Relentless

2013: From Death to Destiny

2016: The Black

2017: Asking Alexandria

Precisamente de su último trabajo discográfico nace esto llamado ‘Asking Alexandria’: