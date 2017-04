Bako, vocalista de The Mills, estrena su canción en solitario ‘Ven acá’

BAKO presenta en este 2017 ‘Ven acá’, una canción con la que ratifica el sonido, identidad y versatilidad de su nueva propuesta musical. Esta canción llega después de debutar como solista en la escena con “Rumbo al sol”, un tema que fusiona elementos de la electrónica con el pop y que ocupó las primeras posiciones en la radio nacional.

“Ven Acá” fue escrita por BAKO con la colaboración de Cid Branko, mezclada en la ciudad de Los Ángeles por Brian B Springer, ingeniero de artistas como Chris Brown, Mariah Carey, Usher, Robin Thicke y Justin Bieber.

“…Ven acá es una canción muy actual. Quería hacer una canción alegre y sensual, que quienes la escuchen puedan disfrutar tanto de la letra como del ritmo. Siempre insisto en que la letra de una canción es tan importante como la música y en esta ocasión en particular siento que he encontrado este equilibrio, imagino a la gente bailando y cantándola, mirándose a los ojos y ojalá, por qué no, le sirva a muchos para enamorarse”… afirma BAKO!