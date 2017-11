Avenged Sevenfold con su cover de “Wish You Were Here” de Pink Floyd en la Banda Protagonista en El Gallo

La banda de heavy metal​ Avenged Sevenfold tiene sus orígenes en Huntington Beach, California y fue fundada hace 18 años (1999).

The Stage es un álbum que evoca espontaneidad y es una pieza donde los fanáticos podrán escuchar nuevas canciones de la banda aparentemente en cualquier momento.

Hoy son nuestra banda protagonista con un cover de una canción que lleva por nombre el mismo del noveno álbum de estudio de Pink Floyd, “Wish You Were Here”.

“Esta es la canción que nos inició en el agujero del conejo con nuestras grabaciones de portadas recientes. Siempre me ha encantado esta canción y, aunque sentía que sería imposible captar la sobriedad del original, lo abordamos con otro propósito. conmovedora la canción que parece apropiada con todo lo que sucede en el mundo de hoy. Le damos un toque moderno para reintroducirla en un momento en que podría ayudar a capturar lo que algunos de nosotros estamos sintiendo “, afirmó M. Shadows respecto al cover.