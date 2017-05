El pasado fin de semana U2 emprendió su gira que celebra los 30 años de su álbum ‘The Joshua Tree’ y aterrizó en Seattle, la segunda parada del tour que dejó a los fanáticos de los irlandeses con la boca abierta, ya que la banda de Bono aprovechó su llegada para invitar un gran amigo.

Al escenario, inesperadamente, se subió el gran Eddie Vedder, quien subió al escenario al final del show para interpretar ‘Mothers Of The Disappeared’, tema con el que se le da cierre al The Joshua Tree.