August Ames, la actriz porno que se suicidó tras ser acosada de homofóbica en redes

El pasado 7 de diciembre la industria de cine para adultos fue sorprendida con una de las muertes de sus actrices. El cuerpo sin vida de August Ames fue encontrado bajo extrañas circunstancias, pero solo días después las autoridades confirmaron que la actriz se había quitado la vida.

Lo que nadie sabía era que Ames había dejado una carta anunciando su cruda decisión. El escrito fue hallado por el equipo Forense Médico del Condado de Ventura, con el que pidió disculpas a sus padres por quitarse la vida.

Ames fue encontrada a las 3.45 am colgando de un parque público a unos 20 minutos de su hogar en Camarillo, California. La causa de su muerte fue asfixia por ahorcamiento. Las autoridades revisaron el automóvil de la actriz, pero no encontraron rastros de alcohol ni de drogas.

En las últimas semanas August había sido tildada de homofóbica en redes sociales después de negarse a protagonizar una escena sexual con un actor que había participado en una producción de cine gay. Después de esto, la actriz se mostró perjudicada por las acusaciones, argumentando que no quería contagiarse de un virus.

“¿Cómo podría ser homofóbica si yo misma me siento atraída por mujeres? No querer tener sexo con un hombre gay no es homofóbico, ellos tampoco quieren tener sexo conmigo… así que adiós”.

How am I homophobic if I myself am attracted to women? Not wanting to have sex with gay men is not homophobic; they don’t want to have sex with me either👋 so byeeeee

