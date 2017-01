¡Atención! Revelan el título del episodio VIII de Star Wars

Tras el spin-off de este año, ‘Star Wars: Rogue One’, avanza el tiempo para ver las aventuras de Rey, Finn, Poe y compañía en el episodio VIII de la saga principal.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la franquicia ha revelado que esta nueva cinta se titulará ‘Star Wars: The Last Jedi’. De una vez han empezado a circular rumores de lo que puede significar este título para Rey o para el propio Luke Skywalke, además se ha dicho de todo por el cambio de color que usaron en el logo. Comúnmente está en amarillo, pero para esta ocasión vemos un rojo intenso.

El rodaje de esta cinta dirigida por Rian Johnson inició en los estudios Pinewood de Londres el 15 de febrero de 2016 y se estrenará el 15 de diciembre de este año.

It’s official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq

— Star Wars (@starwars) 23 de enero de 2017