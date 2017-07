Assassins Creed tendrá su propia serie

Adi Shankar es el productor de la serie y nos sorprendió vía Facebook.

Allí reveló que su proyecto a futuro tendrá todo que ver con la famosa franquicia de videojuegos, Assassins Creed.

“¡Me encuentro feliz de hacerles saber mi elección para mi próximo proyecto! Yo jugué el primer Assassins Creed cuando me mudé a Los Ángeles para seguir mi sueño. En ese momento no conocía a nadie de la industria y nunca me imaginé que un día, Ubisoft se acercaría para pedirme hacer una serie anime de Assassins Creed. Si alguien les dice que no sigan su pasión en la vida, están muy equivocados.”