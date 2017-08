Así sería un spin-off de ‘American Pie’ según Seann William Scott

Si usted fue de esos que vio American Pie desde la primera película que sacaron por allá en el 90, deben conocer sí o sí a Steve Stifler o “Stifmeister”.

Si no lo conoce, aquí se lo presentamos:



Pues resulta que este personaje quiere darle continuidad a su personaje protagonizando lo que sería una nueva película.

“Con estas franquicias nunca lo sabes, no puedes estar seguro. Sería muy divertido ver a Stifler con 40 años, siendo exactamente la misma clase de tipo, podría ser muy gracioso. He tenido algunas ideas, pero no lo sé. Sinceramente, siento que Stifler ha conseguido la venganza perfecta al dormir con la madre de Finch, pero podría ser realmente divertido verlo triste, como un stripper que baila por unos pocos billetes”.