Así quedaron los dientes de un hombre que pasó 20 años sin cepillarse

Un joven de Inglaterra fue quien pasó 20 años de su vida sin cepillarse los dientes. Jay tiene 21 años y aseguró que desde niño nunca le gustó cepillarse y por ende nunca lo hizo.

“A lo largo de los años, he comido la comida equivocada, he bebido muchas gaseosas y realmente no he cuidado de ellos, realmente no los cepillé ni usé hilo dental o algo así”, agregó Jay a la entrevista.