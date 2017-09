Así como si nada: U2 aparece en una pizzería de Nueva York y el mundo enloquece

Parece que el lanzamiento de “You’re The Best Thing About Me” le dio hambre a la banda irlandesa, por lo que Bono, The Edge y Adam Clayton decidieron y a comer un pedazo de piza en el restaurante Famous Ray’s Pizza de Nueva York.

En el video publicado por TMZ, se ve a los tres integrantes de U2 hacer una parada en medio de su filmación en Manhattan. Como cualquier cliente, esperaron por su pizza pero al salir los estaban esperando una multitud de seguidores para poder llevarse una foto con ellos.