Así fue el funeral de Chester Bennington

Chester Bennington, ex vocalista de Linkin Park tuvo su funeral privado el pasado sábado 29 de julio cerca de su casa en Palos Verdes, California.

Según el medio internacional TMZ, la ceremonia se llevó a cabo en el Jardín Botánico de la Costa Sur. Asistieron aproximadamente doscientas personas, incluyendo compañeros de banda, amigos y familiares.

Entre los asistentes también estuvieron los miembros del proyecto secundario de Chester, ‘DEAD BY SUNRISE’, el ex vocalista de OF MICE & MEN, Austin Carlile, el artista de hip-hop Blackbear y la suegra de Chris Cornell, Toni Karayiannis.

Todos los asistentes tenían una especie de brazalete amarillo con el nombre de Chester y un tarjeta (similar a los pases VIP que los fans y los medios suelen obtener para un concierto)

Julien-K escribió: “Julien-K y Dead By Sunrise están con @linkinpark y la familia Bennington mientras vamos a honrar a nuestro querido y más querido amigo. Chester. -Talinda, los niños y la familia Linkin Park… Te amamos … “ Carlile escribió: “La ceremonia de hoy fue hermosa.Gracias Linkin Park, gracias Chester, por todo ❤❤❤.” Karayiannis escribió: “No estoy listo para dejar que uno más de mis seres queridos se vaya, no ahora, no nunca. Chester y Talinda estaban junto a nosotros 24/7 y me siento incapaz de dejar a Chester hoy. Es injusto que Dios los quiera a los dos! ¡Es sólo el doble del dolor, impensable, insoportable, el Sábado Negro! Blackbear escribió: “Hermosa ceremonia .. un pequeño pedazo de ti habita en mí y será en cada canción que cante en el escenario. Para siempre @chesterbe @linkinpark #chesterbennington.”

Acá les dejamos una fotogalería con las fotos de la ceremonia:



Foto tomada de: TMZ | http://bit.ly/2uQEWks

Foto: @iamblackbear | Instagram

Foto: Julien-K | Facebook

Foto: @austincarlile | Instagram