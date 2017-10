Aseguran parecido entre la nueva canción de Noel Gallagher y tema de Ricky Martin

Noel Gallagher ya dio la primera puntada de su nuevo álbum ‘Who Built The Moon?’ con ‘Holy Mountain’, canción que fue comparada con ‘She Bangs’, famoso tema de Ricky Martin que se estrenó en el año 2000.

Los encargados de hacer tal comparación fueron los seguidores del mayor de los Gallagher, quienes aseguran ‘Holy Mountain’ “tiene el mismo fraseo” de la canción del puertorriqueño.

La nueva canción de Noel Gallagher me recuerda a She bangs de Ricky Martin. Ja.

— The Mighty I (@LucasTorregrosa) October 9, 2017

Noel le choreó a Ricky Martin ok el proximo single va a ser tipo Vente Pa'Ca

Escuché el single de noel así por encima y sí tiene un aire a she bangs de ricky martin…de todas formas la tengo que escuchar bien

— as you were / val ✌ (@keepsmilingTiz) October 9, 2017