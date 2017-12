Nuestro artista del mes sin duda es Gildardo Montoya con ‘El Arruinado’

Llegó diciembre con su alegría, mes de quedar sin un solo peso, con aroma a buñuelo, natilla y muchas medias nuevas como regalo de navidad.

Por eso aquí les dejamos la letra que nos identificará el resto del mes: ‘El Arruinado’, canción del maestro Gildardo Montoya.

Si hubieran huevos le fritaba uno pero como hago si no hay manteca

Si hubiera quesito le daba un pedazo pa’ que si es que no hay arepa

Si hubiera limón le hacía limonada pero no puedo no hay ni agüita

Si tuviera arroz le hacía almuerzo pero no hay platos ni cucharita

Si hubiera plátanos le asaba uno pero de malas no hay parrilla

Si hubiera buñuelos también le daría pero pa’ que si no hay natilla

Si hubiera olla le hacía agua dulce pero yo que hago si no hay panela

Si hubiera fogón le fritaba carne pero disculpe no hay cazuela

Ah bueno de eso pa’ comer con esto como es de bueno eso con esto

Si hubiera de eso yo comía con de esto pero no hay de eso pa comer con de esto (bis)

Si fuera soltero te daba un besito pero no puedo yo soy casado

Si tuviera parva te daba merienda pero perdona no hay cacao

Si hubiera papas le hacía sancocho pero no hay yucas ni tengo sal

Ah bueno menuda pa’ darle un peso pero no hay gruesa para cambiar

Que le de 30 usted pa’ que 20 si 15 es mucho que va a hacer con 10

Si le doy 5 usted se los gasta tenga estos 4 y me devuelve 3

Si hubiera azúcar le hacía tinto pero como hago si no hay café

Si hubiera vino le daba un trago pero la copa ya la quebré

A bueno sueño pa’ dormir contigo yo estoy solito no está mi mama

Si hubiera almohada con mucho gusto pero pa’ que si no tengo cama

Ah bueno de eso pa’ comer con esto como es de bueno eso con esto

Si hubiera de eso yo comía con de esto pero no hay de eso pa’ comer con de esto (bis)