Arrestan sensual maestra por abuso sexual y las redes sociales exigen clases personalizadas

Hasta cinco años en prisión podría pagar la maestra Erin Elizabeth McAuliffe, acusada de abusar sexualmente de tres de sus alumnos en Carolina del Norte, Estados Unidos.

La docente de 25 años de edad, quien se desempeñaba en el área de matemáticas, se encuentra bajo las órdenes de las autoridades del estado, además de esperar una multa de 20 mil dólares por cargos de abuso sexual y de “libertades indecentes” con un menor.

Teacher Erin Elizabeth McAuliffe had threesome with Male Students 17 years old.. we def went to school in wrong erapic.twitter.com/Lns7ubKyUs

— Incarcerated Bob 🔌 (@incarceratedbob) June 12, 2017